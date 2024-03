Ricerca



Piano Nazionale Formazione Appalti: PNRR Academy, al via l’indagine Rup 2024

Nell’ambito dell’Osservatorio Nazionale Rup, istituito all’interno del Piano Nazionale Formazione Appalti – PNRR Academy, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, IFEL-Fondazione ANCI, SNA, ITACA, in collaborazione con ANAC, CONSIP e la Rete degli Osservatori regionali dei contratti pubblici, invitano tutti i Rup a rispondere alla “Indagine Rup 2024”, volta a raccogliere suggerimenti e proposte da parte dei Responsabili Unici del Progetto italiani in merito alla gestione degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, forniture e servizi e all’attuazione degli interventi, anche alla luce delle novità introdotte dal nuovo codice appalti.

Un’attenzione particolare è dedicata alle principali criticità che vengono riscontrate per ciascuna fase del procedimento e alle competenze possedute e necessarie per lo svolgimento delle proprie attività.

Per partecipare alla rilevazione si può rispondere dal 4 al 25 marzo 2024 al questionario anonimo disponibile qui.

I risultati, trattati in forma aggregata, confluiranno nella seconda edizione del rapporto di ricerca “Osservatorio Rup” di cui verrà data ampia diffusione e contribuiranno alla definizione dei percorsi formativi, destinati al personale delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, erogati dalla PNRR Academy in materia di contratti pubblici, anche in attuazione della strategia professionalizzante.

In caso di problemi o difficoltà nella compilazione del questionario è possibile scrivere ai seguenti indirizzi e-mail specificando sempre il nome del proprio ente di appartenenza:

per questioni contenutistiche relative alla compilazione del questionario scrivere ad aggiornamentorup@fondazionefel.it.

per problemi di natura esclusivamente tecnica scrivere ad aggiornamentorup@itaca.org.

