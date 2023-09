Ricerca



Legittimazione a presentare un’istanza in sanatoria una volta decorsi novanta giorni dall’ordinanza di demolizione

Assume ampio rilievo per gli Enti locali la recente pronuncia del CGA per la Regione Sicilia (Sez. Giurisdizionale) datata 15 settembre 2023, n. 569 in ambito edilizia e urbanistica, in tema di legittimazione a presentare un’istanza in sanatoria una volta decorsi novanta giorni dall’ordinanza di demolizione.

Come spiegano i giudici del Consiglio di Giustizia Amministrativa siciliano, “poiché la sanzione della perdita della proprietà per inottemperanza all’ordine di demolizione, anche se definita dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 come una conseguenza “di diritto”, necessita comunque, conformemente ai principi della CEDU, di una fase di accertamento dell’inadempimento e di una fase di formale irrogazione con un provvedimento che definisca l’oggetto dell’acquisizione al patrimonio comunale, non può ritenersi che il mero decorso del termine di novanta giorni determini la carenza di legittimazione a presentare l’istanza di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001”.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA DEL CGA SICILIA (SEZ. GIURISDIZIONALE), 15 SETTEMBRE 2023, n. 569.

