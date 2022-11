Ricerca



Il sistema energetico italiano alla prova dell’inverno

“Il sistema energetico italiano alla prova dell’inverno”: questo il titolo del brief proposto da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), che ha così deciso di soffermarsi sulle potenziali minacce in vista dell’arrivo della stagione più fredda e individuare possibili soluzioni di breve e medio-lungo termine. Quanto è vulnerabile il sistema energetico italiano rispetto agli aumenti del prezzo del gas? Quali criticità stanno affrontando le imprese dell’energia e il sistema di stoccaggio? Cosa si può fare per calmierare gli effetti della crisi in atto? Queste alcune delle domande al centro del documento.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL COMUNICATO INTEGRALE DELLA CDP.

L’allarme dei rincari

“L’Italia – si legge nella premessa – è uno dei Paesi europei più vulnerabili a questi rincari: è maggiore, infatti, l’incidenza del gas importato sia come fonte di produzione di energia elettrica – il 45% contro una media Ue del 18% – sia come voce di consumo diretto da parte di imprese e famiglie – il 29% a fronte del 16% europeo1. In particolare, oltre la metà delle utenze di famiglie e imprese nel nostro Paese è esposta contrattualmente alla volatilità dei prezzi dell’energia. A causa degli elevati prezzi di gas e elettricità, sono due i principali fattori da monitorare con attenzione: i bilanci di imprese energetiche e utenti finali (famiglie e imprese non energetiche) e l’eventuale necessità di ricorrere in misura crescente agli stoccaggi”.

“I maggiori costi di approvvigionamento di gas – prosegue Cassa Depositi e Prestiti – rischiano di avere un impatto sulla redditività degli operatori energetici: secondo le stime dell’ISTAT, nello scenario peggiore fino al 45% delle imprese del settore potrebbe registrare delle perdite nell’anno in corso. In questo contesto, i più colpiti sarebbero i piccoli operatori commerciali che si approvvigionano sui mercati all’ingrosso dell’energia necessaria a rifornire i propri clienti sul territorio”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA