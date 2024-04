Ricerca



“Il rispetto dei tempi medi di pagamento”: un focus per i responsabili del Servizio finanziario degli Enti Locali

Un nuovo momento di approfondimento in materia di bilancio, contabilità e tributi. Si tratta del corso online in diretta a cura di Formazione Maggioli “Il rispetto dei tempi medi di pagamento – Le indicazioni dell’ANCI e della Ragioneria Generale dello Stato“, in programma giovedì 2 maggio dalle 15 alle 17.

I contenuti

Per tenere conto dei vincoli di risultato del PNRR riguardanti il rispetto dei tempi medi di pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e della Finanza con le circolari n. 15 e n. 17/2024 ha fornito indicazioni sui tempi medi di pagamento da seguire per raggiungere l’obiettivo europeo. Di particolare rilevanza sono anche alcuni ulteriori chiarimenti forniti in materia da ANCI-IFEL con la collaborazione della stessa Ragioneria Generale dello Stato.

Il corso esamina tutte le possibili casistiche per consentire agli Enti la corretta applicazione della disciplina in materia.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

>> PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE

– Rispetto tempi di pagamento e performance: risposte ai quesiti delle PA.

– Ricognizione sugli strumenti per la riduzione dei tempi di pagamento.

Destinatari

Il corso è rivolto a responsabili, e loro collaboratori, del Servizio finanziario degli Enti Locali; liberi professionisti interessati alla materia.

La partecipazione è gratuita per gli abbonati a:

periodico “Bilancio e Tributi Locali”;

servizi internet Ufficiotributi.it e Bilancioecontabilita.it

>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI AL CORSO ON-LINE IN DIRETTA.

Il docente

Il corso è a cura di Vincenzo Giannotti, dirigente del Settore risorse finanziarie ed economiche di Comune capoluogo di Provincia; dottore commercialista e revisore di Enti Locali; autore di pubblicazioni in materia; direttore del sito bilancioecontabilita.it.

© RIPRODUZIONE RISERVATA