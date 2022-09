Ricerca



Il podcast della Gazzetta #23 – L’ipotesi di accordo del CCNL Funzioni Locali: le progressioni tra aree

di AMEDEO SCARSELLA

Lo scorso 4 agosto è stata sottoscritta in ARAN l’ipotesi di accordo di CCNL 2019/2021 relativo al comparto delle Funzioni Locali. Risulta importante analizzare le prospettive relative alle novità che riguarderanno l’ordinamento professionale dei dipendenti degli Enti Locali. In questo podcast il nostro esperto Amedeo Scarsella esaminerà il tema delle cd. progressioni tra aree (ex progressioni verticali), ovverosia il passaggio da un’area professionale ad un’altra.

