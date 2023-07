Ricerca



Il piano di riparto del fondo Province e Città metropolitane

Il Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), mediante comunicato del 24 luglio 2023, n. 1 afferma che il decreto interministeriale dell’11 luglio 2023, con il relativo allegato A, recante: “Riparto del fondo di 20 milioni di euro, per l’anno 2023, alle Province e Città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, ad esclusione della città metropolitana di Roma Capitale, in relazione alla riduzione del gettito di IPT e RC Auto”, previsto dall’art. 41, comma 1, del d.l. 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

>> IL TESTO DEL DECRETO INTERMINISTERIALE 11 LUGLIO 2023.

>> IL PIANO DI RIPARTO.

