Il bilancio di previsione degli Enti locali, cosa cambia? Il corso online in diretta

Il bilancio di previsione degli Enti locali visto alla luce del d.m. 25 luglio 2023, che ha modificato l’allegato 4/1 del decreto legislativo n. 118/2011.

Sarà questo il tema del nuovo corso online in diretta di Maggioli Formazione, in programma lunedì 13 novembre dalle 10.30 alle 12.30: “Il bilancio di previsione degli Enti locali – Le operazioni contabili di fine anno dopo il d.m. 25/07/2023“.

Il corso analizza le nuove disposizioni e fornisce indicazioni operative e schemi tipo di immediata applicazione (atto di indirizzo, comunicazioni del responsabile finanziario, ecc.). Inoltre saranno illustrate le ricadute del d.m. sulle operazioni contabili di fine anno. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

L’iniziativa è rivolta a dirigenti, e loro collaboratori, degli uffici ragioneria di Enti locali, revisori contabili e liberi professionisti interessati alla materia. A curare il corso sarà Elisabetta Civetta, funzionario di amministrazione comunale, dottore commercialista e revisore dei conti, esperta ed autore di pubblicazioni in materia di fiscalità e contabilità degli Enti pubblici.

Il corso sarà l’occasione per approfondire anche alcuni punti legati alla Legge di Bilancio. Dopo l’approvazione della bozza da parte del Consiglio dei Ministri, il testo si prepara ora a sbarcare alla Camera per l’esame entro la settimana in corso. Stando a quanto emerso, non vi sarebbero modifiche o rettifiche alle indicazioni previste dal decreto interministeriale di aggiornamento dei principi contabili allegati al decreto legislativo n. 118/2011.

Resta tuttavia la preoccupazione tra gli amministratori locali per il tema riguardante la decorrenza del nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione. Né il d.l. 115/2022, né il decreto in commento contengono un’espressa indicazione circa l’anno di riferimento ai fini della prima applicazione del nuovo schema procedurale. Queste tematiche saranno oggetto di approfondimento durante il corso online.

