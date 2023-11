Ricerca



I dati della Pubblica Amministrazione: cosa cambia con le nuove Linee guida “Open Data”

I dati aperti sono fondamentali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico perseguita, con sempre maggiore priorità, dalla normativa nazionale e sovranazionale. Di recente l’Agenzia per l’Italia Digitale ha pubblicato le Linee guida recanti regole tecniche per l’apertura dei dati e il riutilizzo dell’informazione del settore pubblico, con l’obiettivo di supportare le Amministrazioni nell’implementazione delle disposizioni normative italiane ed europee e delle indicazioni contenute nel Piano triennale per l’informatica della PA.

Nel dettaglio, le Linee guida contengono istruzioni su formati, modalità di pubblicazione, profili di metadati, licenze e tariffazione, richieste di riutilizzo e strumenti di ricerca, oltre che su aspetti organizzativi e qualità dei dati.

Per approfondire nel dettaglio le Linee guida dell’Agenzia per l’Italia Digitale e il tema dei dati aperti, PA Digitale Channel propone il suo consueto appuntamento mensile con il videocorso intitolato I dati della Pubblica Amministrazione – Cosa cambia con le nuove Linee guida “Open data”.

Appuntamento lunedì 20 novembre, dalle 9 alle 10, con un approfondimento sui dati delle Pubbliche Amministrazioni nella normativa nazionale ed europea, il percorso di adozione e l’ambito di applicazione delle nuove Linee guida “Open Data” e le principali novità delle Linee guida “Open Data”. Il dicente come di consueto sarà l’avv. Ernesto Belisario.

>> L’appuntamento è gratuito per gli abbonati alla Gazzetta degli Enti Locali: ISCRIVITI QUI.

>> SE NON SEI ABBONATO PUOI ACQUISTARE IL SINGOLO CORSO QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA