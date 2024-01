Ricerca



GPDPDigest: disponibile il resoconto delle attività del mese di dicembre 2023

Sistemi di videosorveglianza, sanità, utilizzo illecito di una registrazione. Sono alcuni dei temi affrontati nel nuovo numero del GPDPDigest, il resoconto delle attività compiute dal Garante per la protezione dei dati personali del mese di dicembre 2023. Il GPDPDigest è un prodotto di informazione volto a raggruppare i principali interventi dell’Autorità con l’aggiunta di una sintesi delle principali attività di European Data Protection Board e EDPS – European Data Protection Supervisor.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL GPDPDIGEST DI DICEMBRE 2023.

Le notizie principali

Nessun riscontro a istanze dipendenti, il Garante multa Autostrade e Amazon trasporti I titolari del trattamento devono sempre consentire l’esercizio dei diritti previsti dalla normativa privacy. Il Garante ha sanzionato Autostrade per l’Italia e Amazon Italia Transport, rispettivamente per 100 mila e per 40 mila euro, per non aver dato tempestivo e motivato riscontro, neppure di diniego o di differimento, alle richieste di accesso ai propri dati personali presentate da alcuni dipendenti ed ex dipendenti.

Scopre che i propri dati personali e le informazioni relative alla salute e alle indagini giudiziarie riguardanti il figlio deceduto (biografia, perizie psichiatriche, anamnesi, medicinali assunti, reati per i quali era indagato) erano stati pubblicati online, tra i documenti di un corso formativo per medici psichiatri. Si rivolge al Garante Privacy che sanziona con una multa di 18mila euro la società organizzatrice del corso.

Il Garante Privacy ha comminato una sanzione di 1.000 euro a un amministratore di condominio che aveva installato un sistema di videosorveglianza senza la delibera dell’assemblea condominiale. La delibera condominiale rappresenta infatti il presupposto di liceità del trattamento realizzato mediante telecamere. Nel caso oggetto del provvedimento, i condomini erano stati avvisati dell’installazione delle telecamere con una e-mail.

Il Garante Privacy ha sanzionato due Comuni per uso illecito delle registrazioni audio-video di un colloquio intercorso presso un Comando di Polizia Locale. L’Autorità è intervenuta a seguito del reclamo di un dipendente di un Comune della provincia di Brescia, all’epoca Vice Commissario di Polizia Locale che si era recato presso gli uffici del Comando di Polizia Locale di un altro Comune e lì aveva avuto un colloquio con un agente su questioni lavorative e condizioni di lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA