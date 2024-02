Ricerca



Forma dei verbali del consiglio comunale

Segnaliamo il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) del 7 febbraio 2024 in tema di forma dei verbali del consiglio comunale.

Come si può leggere in sede di massima/abstract posta in apertura di parere, “la registrazione integrale dell’adunanza del consiglio non può avere validità di un verbale, atteso che l’art. 97, c. 4, lett. a), del d.lgs. n. 267/2000 assegna al segretario dell’Ente locale la cura della verbalizzazione delle riunioni di consiglio”.

Il caso di specie riguardava il quesito posto da un consigliere di minoranza di un Comune concernente la forma dei verbali del consiglio comunale. In particolare, era stato chiesto se la registrazione integrale della seduta del consiglio potesse avere la stessa validità di un verbale e, quindi, se fosse possibile non procedere alla verbalizzazione da parte del segretario comunale dell’Ente, tenuto conto che l’art. 56, comma 8, del regolamento del consiglio comunale in questione dispone che “nel caso vengano utilizzati sistemi di registrazione integrale della seduta, i supporti magnetici rappresentano i verbali dell’adunanza”.

>> CONSULTA IL PARERE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 7 FEBBRAIO 2024.

