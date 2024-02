Ricerca



Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale: le nuove Linee guida

Segnaliamo il webinar tenutosi martedì scorso, 20 febbraio, organizzato da ANCI in collaborazione con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il supporto di Banca Mondiale, dedicato alle novità introdotte dal decreto legge del 4 maggio 2023, n. 48 convertito dalla legge del 3 luglio 2023, n. 85, anche alla luce dell’entrata in vigore dell’Assegno di inclusione, nuova misura di contrasto alla povertà attiva dal 1° gennaio 2024.

Nel corso del webinar si è parlato dell’estensione nell’utilizzo del Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale, non solo ai beneficiari dell’Assegno di inclusione ma anche ai nuclei familiari e agli individui in simili condizioni di disagio economico.

In occasione dell’incontro, indirizzato a Comuni ed ATS, con particolare riguardo ai referenti della rendicontazione delle risorse della quota servizi, sono state presentate le nuove Linee guida della quota servizi del Fondo Povertà 2022 e 2023 e le relative procedure di rendicontazione.

>> Tra i materiali utili pubblicati sul portale dell’ANCI segnaliamo: i documenti giustificativi per la rendicontazione, le slide QSFP (Quota servizi Fondo povertà), le Linee guida QSFP 2022-2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA