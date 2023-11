Ricerca



Enti locali: rinnovo dell’organo di revisione economico-finanziario

Segnaliamo il parere del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) datato 15 novembre 2023 in tema di nomina dei revisori degli Enti locali.

Come si può leggere in sede di massima/abstract posta in apertura di parere, “l’Amministrazione comunale non può in alcun modo rieleggere il proprio organo di revisione in scadenza, ma deve procedere al rinnovo dello stesso chiedendo alla Prefettura l’estrazione dall’Elenco dei revisori degli Enti locali”.

