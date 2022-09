Ricerca



Elezioni politiche 2022: il dossier definitivo con tutte le informazioni utili per cittadini e addetti ai lavori

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali (Ministero dell’Interno) ha presentato il dossier aggiornato sulle elezioni politiche 2022 che si terranno domenica 25 settembre.

La pubblicazione è rivolta, oltre che agli addetti ai lavori, a tutti i cittadini che desiderano approfondire il procedimento delle consultazioni politiche. All’interno vi sono cenni storici, notizie sulle precedenti elezioni, sull’evoluzione del sistema elettorale, sulle varie fasi procedurali, nonché sulle operazioni di voto e di scrutinio, con le necessarie specificazioni per l’esercizio del voto dei malati di Covid-19 (Coronavirus).

Il dossier è inoltre arricchito da informazioni sui contrassegni depositati e ammessi, dai fac-simile delle schede di voto, da numerose tabelle analitiche (aggiornate alla data del 20 settembre 2022), da dati e grafici (istogrammi e diagrammi) sia sulle sezioni che sugli elettori in Italia e nella circoscrizione Estero, oltre che da varie curiosità, dall’elenco delle fonti normative, da un glossario e dall’indicazione di tutti i link utili per i collegamenti a contenuti diffusi sui diversi siti web.

Il Ministero dell’Interno ha inoltre attivato una pagina web contente la funzione “Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati”, un ulteriore strumento utile per l’esercizio del diritto di voto per oltre 50mln di elettori.

La pagina, raggiungibile qui, consente, in particolare, ad ogni elettore di consultare la lista dei candidati dei collegi di Camera e Senato, inserendo il Comune di residenza e il numero della sezione elettorale.

