Recovery Plan e Decreto Semplificazioni 2021, cosa accade ora

La rivista Comuni d’Italia si preoccupa dall’ormai lontano 1964 di raccontare, e soprattutto approfondire, le novità normative e regolamentari destinate a incidere concretamente sulla vita delle Pubbliche amministrazioni, garantendo al lettore un livello elevato di analisi tecnico-giuridica nell’ambito dei settori più complessi e discussi della dinamica cittadino/cosa pubblica, come il procedimento amministrativo e la trasparenza dello stesso, la finanza locale, il complesso meccanismo degli appalti e l’evoluzione del Pubblico Impiego. Da anni Tiziano Tessaro, Magistrato della Corte dei conti, dirige la rivista con profondità d’indagine e costante attenzione alle problematiche più attuali e d’interesse, tanto per gli addetti ai lavori che per i privati cittadini in qualsiasi modo coinvolti.

Sull’ultimo numero della rivista, il nostro esperto Maurizio Lucca ha pubblicato un focus, “Appunti su alcune novità del d.l. n. 77/2021, in conversione con modificazioni in legge n. 108/2021“. La trattazione si concentra sugli aspetti anomali della produzione normativa di natura governativa, in parte giustificata dalle stringenti tempistiche proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dai meccanismi innovativi propri della Governance dello stesso, tanto da spingere l’autore a parlare di “Nuovo Ordinamento della Repubblica“, caratterizzato da un processo di trasferimento di poteri e conseguente perdita di bilanciamento.

