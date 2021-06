Questo articolo è stato letto 3 volte

Decreto Semplificazioni 2021, un nuovo approccio per digitalizzazione e appalti

Il decreto legge n. 77/2021, provvedimento cardine per quanto concerne la Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ha introdotto alcune importanti novità per la vita degli uffici pubblici nell’ambito dell’amministrazione digitale e degli appalti informatici. Proprio per assicurare una trattazione esaustiva di un tema così delicato PA Digitale Channel, il canale di informazione online dedicato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ospiterà lunedì 14 giugno dalle ore 9 alle 10 il webinar “Le novità del Decreto Semplificazioni 2021 per la PA Digitale“.

Nel corso della lezione saranno approfondite le misure del decreto che intervengono sui dati pubblici, sulla diffusione delle comunicazioni digitali tra PA nonché sul rafforzamento dei processi di vigilanza, verifica e controllo in caso di violazione degli obblighi di trasformazione digitale. Particolare attenzione sarà riservata, inoltre, alle disposizioni del decreto che incideranno sul settore degli appalti pubblici tramite una normativa orientata alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. In caso di dubbi o perplessità, la piattaforma consente di rivolgere domande o quesiti al docente.

