Decreto PNRR-2: le misure di rilievo in materia di personale negli Enti locali

È stata resa nota la prima nota dell’ANCI relativa alle disposizioni contenute nel decreto legge 36/2022 (cd. Decreto PNRR-2 recante “Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del PNRR”) in materia di personale negli Enti locali.

La nota si occupa di dare una prima lettura interpretativa su alcuni temi tra cui la definizione dei profili professionali nella pianificazione dei fabbisogni di personale, il potenziamento amministrativo delle Regioni e delle politiche di coesione, la riforma per le procedure di reclutamento e le disposizioni sul conferimento di incarichi per il Recovery Plan.

Ricordiamo che con il Decreto PNRR-2, approvato dal Consiglio dei ministri n. 72, il Governo dà un altro colpo di acceleratore per centrare le milestone e i target del Recovery Plan di giugno 2022. Clicca qui per un focus generale sui contenuti del decreto.

>> IL TESTO DELLA NOTA ANCI.

