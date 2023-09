Ricerca



Corso base per messi notificatori: online in diretta il 25 e il 26 settembre

Si terrà online in diretta, nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 settembre dalle 9 alle 13.30, il “Corso base per messi notificatori“ a cura di Formazione Maggioli. L’evoluzione digitale della Pubblica Amministrazione rappresenta una delle più importanti sfide del PNRR ed ha inciso, inevitabilmente, anche sulla notificazione degli atti. Una dinamica che ha profondamente modificato l’attività del messo comunale e che coinvolge oramai il personale di tutti gli Enti Pubblici nell’attività di notificazione, attraverso l’uso della PEC e della nuova Piattaforma digitale per la notificazione degli atti.

Il programma

Tra i temi che saranno approfonditi

l nuovo servizio di notifiche digitali (SEND), operativo da luglio 2023;

La consultazione di INAD, l’elenco facoltativo dei domicili digitali e le novità della riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022, modificato dalla l. n. 197/2022).

Previsto il rilascio dell’attestato di idoneità per lo svolgimento dell’attività di messo notificatore (ai sensi dell’art. 1, comma 159, della Legge finanziaria 2007).

Destinatari e informazioni utili

Il corso è rivolto principalmente a segretari e vice segretari comunali, responsabili dell’Ufficio Protocollo/Albo comunale, messi comunali, addetti alla Polizia Municipale e ai Servizi Tributi e Ragioneria. Il corso è curato da Barbara Montini, avvocato di Ufficio Legale di Amministrazione Comunale, specializzata in Diritto amministrativo e Scienza dell’amministrazione presso la Scuola di specializzazione in studi sull’Amministrazione Pubblica (SPISA, Università di Bologna).

