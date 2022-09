Ricerca



Conoscere e misurare il valore delle attività degli uffici: lo strumento dell’analisi organizzativa

L’analisi organizzativa è uno strumento di importanza strategica, in quanto permette di conoscere la propria organizzazione e i processi che vengono gestiti. Ma ancor di più, essendo l’organizzazione un “corpo” che si deve adattare al contesto in cui opera e che va “modellata” rispetto agli obiettivi da raggiungere, è opportuno verificarne con regolarità il suo funzionamento.

Per comprendere al meglio ed orientarsi all’interno di questo importante ambito Formazione Maggioli presenta il corso online Conoscere e misurare il valore delle attività degli uffici: lo strumento dell’analisi organizzativa a cura di Francesco Beccari (esperto in analisi e ridisegno delle strutture organizzative, dei sistemi di erogazione dei servizi e dei processi in Amministrazioni e Società Pubbliche)

Il corso online in diretta piattaforma Zoom si svolgerà in tre appuntamenti (23, 28 settembre e 4 ottobre). Attraverso un taglio prettamente operativo, il docente illustrerà le modalità più efficaci per attuare l’analisi organizzativa, anche attraverso la presentazione di casi di successo.

I destinatari naturali del corso sono amministratori, dirigenti e figure di responsabilità di Amministrazioni e Società pubbliche.

Il programma

– Cos’è un’analisi organizzativa e perché conviene farla.

– Il concetto di valore come principio fondante dell’analisi.

– Quali sono i dati importanti per attuare un’efficace analisi organizzativa.

– La raccolta dei dati: strumenti e modalità.

– Le analisi che è possibile effettuare.

– Il benchmark e la parametrizzazione come principi guida.

– “E alla fine dell’analisi?”: output e proposte

– Casi di successo: in particolare, l’esperienza del Comune di Grosseto

