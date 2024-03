Ricerca



Codice della strada, gli atti urgenti di Polizia giudiziaria e le garanzie difensive

Formazione Maggioli presenta un’opportunità fondamentale rivolta agli operatori appartenenti alla Polizia locale e ad altri organi di Polizia stradale. Si tratta del corso online in diretta “Gli atti urgenti di Polizia giudiziaria e le garanzie difensive nell’accertamento degli articoli 186 e/o 187 del codice della strada“.

Il continuo inasprimento dell’impianto sanzionatorio per le violazioni più gravi in materia di circolazione stradale (come ad esempio quello collegato alla guida di veicoli con abuso di sostanze alcoliche e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e/o psicotrope) da un lato porta benefici alla sicurezza stradale e, dall’altro, alimenta un acceso contenzioso con le parti coinvolte.

Infatti, se a fronte di una sospensione del titolo di guida (di poche settimane o mesi), l’utente preferiva non sobbarcarsi spese e contenziosi dall’esito incerto ora, con la privazione del titolo di guida anche per diversi anni con la possibilità di dover tornare a scuola guida, induce il cittadino sanzionato a rivolgersi sempre più spesso ad avvocati per tentare di risolvere la questione e verificare l’operato della pattuglia che ha effettuato l’accertamento.

Pertanto, è indispensabile per gli operatori di polizia conoscere le procedure e gli adempimenti da adottare nell’immediatezza dell’accertamento del reato, quelli da svolgere subito e quelli rinviabili ad una successiva attività d’ufficio.

Il docente del corso, Maurizio Marchi, è comandante di Polizia locale e autore di pubblicazioni in materia.

Il corso si terrà in modalità online il 20 marzo 2024, dalle 10.00 alle 11.00.

La partecipazione al corso è gratuita per gli abbonati a:

servizio internet polizialocale.com;

periodico mensile “La Polizia Locale”.

