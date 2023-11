Ricerca



Blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i dipendenti pubblici

Il TAR Lazio, sez.I, con sentenza del 6 novembre 2023, n.16359, è intervenuto sul tema del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti.

In particolar modo, è stato stabilito che per le categorie di personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.

Per il personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici. Per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici, regola prorogata all’anno 2014 e poi all’anno 2015.

