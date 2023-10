Ricerca



ANPR: l’invito ai Comuni ad attivarsi per la realizzazione degli interventi di semplificazione e digitalizzazione dei servizi elettorali

È stata pubblicata la circolare del 16 ottobre 2023, n. 98 con cui il Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) invita i Comuni a completare gli interventi di semplificazione e di digitalizzazione dei servizi elettorali al cittadino, attraverso la presentazione delle istanze di dematerializzazione delle liste elettorali nonché il completamento dell’integrazione delle liste nell’ANPR.

In particolare il Ministero ha invitato i Comuni, tramite le competenti Prefetture, ad attivarsi per avviare e completare, in tempi brevi, il predetto percorso di dematerializzazione delle liste elettorali, secondo le istruzioni già impartite (da ultimo, con le circolari n. 21/2023 e n. 77/2023). Risulta infatti che quasi un terzo dei Comuni italiani non abbia ancora aderito al programma.

La nota ministeriale ricorda anche che il piano di integrazione delle liste elettorali in ANPR, così come prescritto dall’art. 62, commi 2-ter e 6-bis, del Codice dell’amministrazione digitale (Cad, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82), deve essere necessariamente realizzato entro il termine del 1° dicembre 2023.

Il Ministero dell’Interno rammenta infine che il mancato completamento di tali attività non consente di accedere al previsto contributo economico stanziato a valere sulle risorse del Fondo Complementare al PNRR.

>> IL TESTO DELLA CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO, 16 OTTOBRE 2023, n. 98.

© RIPRODUZIONE RISERVATA