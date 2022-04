Ricerca



Al via il Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione dell’Associazione Italiana Formazione (AIF)

Strategie, approcci, metodi e valori della formazione. Saranno questi alcuni dei temi al centro del Convegno Nazionale Pubblica Amministrazione dell’Associazione Italiana Formazione (AIF), che si terrà a Siracusa dal 19 al 21 maggio prossimi in concomitanza con la XX edizione del Premio “Filippo Basile” per le amministrazioni che si sono distinte nell’eccellenza della formazione pubblica con progetti innovativi ed efficaci per contenuto e metodologie applicate.

“Il Convegno – spiega Formez PA in una nota – rappresenta quest’anno ancor di più un appuntamento di rilievo assoluto per avere un quadro complessivo e cogliere i segni di cambiamento del panorama nazionale della formazione a supporto delle politiche generali e di settore, del miglioramento delle organizzazioni pubbliche, dei servizi ai cittadini e alle imprese, della scuola, della sanità e del governo locale”. Previsti “momenti di presentazione e analisi di esperienze, in cui i protagonisti saranno dirigenti e funzionari di amministrazioni di tutta Italia”.

>> CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PROGRAMMA DELL’EVENTO.

Il programma

I lavori partiranno giovedì 19 maggio alle 14 con i saluti di Francesco Italia, Sindaco del Comune di Siracusa, e di Maurizio Milan, Presidente Nazionale AIF (presso Salone Borsellino nel Palazzo di Città). L’introduzione al Convegno (ore 15) sarà invece affidata a Salvatore Cortesiana, Coordinatore AIF-P.A. e Premio Basile. Nel corso della prima giornata si parlerà di strategie e innovazione con “due esperti che illustreranno i cambiamenti auspicati nell’attuazione delle scelte strategiche di sistema e nello sviluppo delle competenze digitali base, intermedie e avanzate nella Pubblica Amministrazione italiana”.

Venerdì 20 maggio il Convegno entrerà nel vivo presso la Sala Conferenze “Ferruzza – Romano” (Area Marina protetta Plemmirio, Comprensorio Maniace Via Abela 6) dalle 8.30 alle 20. “La formazione a supporto dell’innovazione e delle scelte strategiche” il titolo dello speech in programma alle 9.45. A seguire la tavola rotonda dedicata a “domanda e offerta: la sfida verso un sistema formativo pubblico, integrato, efficiente e moderno”. Nel pomeriggio andrà in scena la XX Premio AIF Filippo Basile, con la premiazione dei progetti vincitori. L’evento si concluderà sabato 21 maggio con una formazione esperienziale (partenza dalla Valle dell’Anapo).

Modalità di iscrizione

La partecipazione al Convegno PA rilascia due crediti validi per l’aggiornamento professionale, richiesto per il mantenimento dell’iscrizione nel Registro dei Formatori Professionisti AIF. La partecipazione al Convegno è gratuita ma con iscrizione obbligatoria entro e non oltre venerdì 29 aprile alle ore 12.00.

>> CLICCA QUI PER ISCRIVERTI.

Per Formez interverranno il primo giorno Salvatore Marras, Dirigente dell’area Innovazione Digitale, e il secondo giorno Gianni Agnesa, Project manager dell’Area Assistenza tecnica. Per il Dipartimento della Funzione Pubblica è previsto la partecipazione del Sauro Angeletti Coordinatore dell’Ufficio Innovazione Amministrativa, Sviluppo Competenze e Comunicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA