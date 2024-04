Ricerca



A Siena la conferenza “I Segretari degli Enti locali alla sfida del buon governo e del cambiamento”

Segnaliamo la conferenza dal titolo “I Segretari degli Enti locali alla sfida del buon governo e del cambiamento”, organizzata da UDiTE (The Federation of European Union Local Authority Chief Executive Officers) e UNSCP (Unione Nazionale Segretari Comunali e Provinciali) in collaborazione con il Comune di Siena.

>> CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SITO UFFICIALE DELL’EVENTO.

Il Gruppo Maggioli è main sponsor dell’evento che ospita un pubblico internazionale con l’obiettivo di tracciare insieme le direttive del prossimo futuro. La conferenza, che si terrà presso la Sala Italo Calvino, Palazzo Squarcialupi in Santa Maria della Scala – Piazza Duomo a partire dal prossimo 19 aprile, rappresenta un’occasione unica per gli Enti locali di incontro con i propri colleghi a livello europeo.

>> CLICCA QUI PER MAGGIORI DETTAGLI.

Gli obiettivi dell’iniziativa

Sono attesi oltre 200 partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale e dall’estero, in particolare da Spagna e Francia, per approfondire tematiche funzionali al ruolo degli Enti locali in merito alle sfide e allo sviluppo che accompagnerà le PA nel prossimo futuro. L’evento internazionale si propone di puntare i riflettori sulla situazione attuale, valorizzare opportunità e prospettive e facilitare il dialogo e lo scambio tra i membri responsabili della leadership locale in Europa.

I contributi

Nel corso dell’iniziativa, sarà presentato uno studio comparato tra i segretari pubblici nel panorama europeo, mettendo a fattor comune le esperienze, con specifici momenti di formazione e approfondimento in tema di buon governo e sfide economiche, sociali e ambientali che la leadership degli Enti locali si troverà ad affrontare. Arricchiscono il programma gli interventi di eminenti accademici e professionisti di alto livello, con il contributo dei responsabili politici del Comitato delle Regioni dell’UE e del Consiglio d’Europa e con il supporto di Istituzioni, Associazioni, ANCI e Università, in primis della Toscana, ma anche Unibo e Bocconi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA