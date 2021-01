Questo articolo è stato letto 101 volte

Il Manuale di gestione documentale: obblighi e scadenze dopo le nuove Linee Guida AgID

Formazione Maggioli presenta il nuovo appuntamento di PA Digitale Channel. Lunedì 25 gennaio, dalle ore 9 alle ore 10 sarà in diretta online il webinar intitolato Il Manuale di gestione documentale (obblighi e scadenze dopo le nuove Linee Guida AgID). Il videocorso sarà tenuto, come sempre, dall’avv. Ernesto Belisario.

La redazione del Manuale di gestione documentale si configura come un adempimento obbligatorio per tutte le pubbliche amministrazioni. Il Manuale è un importante documento che fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi. Il Manuale è altresì il punto di riferimento per la formazione e archiviazione di documenti e fascicoli, attività di cruciale importanza per ogni ente.

Nel corso del videocorso in diretta di lunedì si esamineranno gli adempimenti conseguenti all’entrata in vigore delle nuove Linee guida AgID sulla gestione dei documenti informatici che impongono un aggiornamento del Manuale di gestione dei documenti entro il 7 giugno 2021.

