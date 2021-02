Questo articolo è stato letto 14 volte

Transizione al digitale e utilizzo della CIE: le istruzioni per lo switch off

Il Ministero dell’Interno ha pubblicato la circolare datata 9 febbraio 2021, n. 3, mediante la quale fornisce istruzioni in merito all’applicazione dell’art. 24 del decreto legge 76/2020 (Decreto Semplificazioni), relativo alle modalità di accesso ai servizi digitali, che prevede l’obbligo per le pubbliche amministrazioni di rendere fruibili i propri servizi, dal 28 febbraio 2021, esclusivamente tramite SPID, CIE e CNS, segnalando in particolare i servizi che il Ministero ha messo a disposizione per facilitare l’utilizzo della Carta d’identità elettronica (CIE).

