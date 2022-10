Ricerca



Transizione al digitale e semplificazione nella PA: metodologie e strumenti operativi

“Transizione al digitale e semplificazione: metodologie e strumenti operativi. Il ruolo della reingegnerizzazione dei processi”. Questo il titolo del corso online in diretta su piattaforma Zoom promosso da Formazione Maggioli in programma venerdì 4 novembre (prima parte) e martedì 8 novembre (seconda parte) dalle 9.30 alle 12.30.

Gli obiettivi

Il corso illustrerà i principi, strumenti, metodologie di analisi e ridisegno dei processi finalizzate a raggiungere un duplice risultato: garantire la transizione al digitale e fornire servizi di maggiore qualità a cittadini e imprese (recuperando efficienza interna). Esso è rivolto ad amministratori, dirigenti e figure di responsabilità di amministrazioni e società pubbliche, oltre che ai responsabili per la transizione digitale, e loro collaboratori, di amministrazioni e società pubbliche.

Le lezioni saranno a cura di Francesco Beccari, consulente e formatore senior Maggioli, con oltre 15 anni di esperienza in analisi e ridisegno delle strutture organizzative, dei sistemi di erogazione dei servizi e dei processi in amministrazioni e società pubbliche

Il programma

• Che cos’è la semplificazione.

• I nuovi riferimenti concettuali ed operativi della lean organization applicata ai processi.

• Dall’informatizzazione alla reingegnerizzazione.

• L’impostazione e conduzione di un progetto di ridisegno dei processi: fare team ed aggregare attorno ad un obiettivo comune.

• Metodologie, tecniche e strumenti per ridisegnare con efficacia i processi di lavoro:

– l’analisi dei dati a supporto delle decisioni;

– la rappresentazione grafica del processo, per individuare criticità e ambiti di miglioramento;

– l’eliminazione degli alibi;

– la quantificazione dei risultati (in particolare, riduzione dei tempi di risposta e degli oneri a carico di cittadini e imprese, recupero di efficienza interna).

• Casi di successo: in particolare, l’esperienza del Comune di Martina Franca.

