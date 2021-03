Questo articolo è stato letto 4 volte

Ricerca



Buone pratiche per gli Enti locali: URBACT diffonde il bando per il secondo round di progetti

È stato pubblicato il bando volto all’adesione ai Transfer Network, le reti operative al centro del programma di URBACT che favoriscono la collaborazione tra diverse città europee per facilitare lo scambio di “good practice”. Questa nuova opportunità consentirà a molte città italiane di prendere parte ai network che vedono già Comuni europei in veste di capofila, non limitandosi però a condividere modalità di lavoro innovative ma anche incoraggiando la partecipazione degli stakehoder cittadini, in modo da incrementare l’incisività dell’apparato pubblico e per sensibilizzare la comunità su temi come lo sviluppo urbano sostenibile. Ai fini della candidatura, l’ANCI funge da punto nazionale URBACT in Italia; bisogna indicare il Transfer Network scelto per l’adesione e un contatto di riferimento che sarà inoltrato alla città e al Punto nazionale di interesse. Il termine per la candidatura online è fissato al 29 aprile 2021 alle ore 15.

Negli ultimi due anni, ben 20 Comuni italiani hanno aderito al progetto, fondato, nella sua esperienza iniziale, in un processo a due fasi: anzitutto una call aperta il cui obiettivo era concedere l’approvazione alle buone pratiche provenienti da tutta Europa; alla fine ne furono selezionate 97. Poi a ciascuna delle città ideatrici delle esperienze più riuscite è stato affidato uno dei 23 network accettati, da gestire in quanto Comune capofila. Il percorso di queste reti operative sta per concludersi, e ciò ha spinto il Segretariato URBACT a lanciare una nuova iniziativa.

>> CONSULTA TUTTE LE INFO UTILI SUL PORTALE DELL’ANCI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA