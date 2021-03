Questo articolo è stato letto 47 volte

Ricerca



Stabilizzazione LSU: al via le procedure di reclutamento

Le pubbliche amministrazioni interessate sono state invitate a intraprendere le procedure di reclutamento dei lavoratori socialmente utili (LSU) e dei lavoratori di pubblica utilità, ai sensi del comma 447, articolo unico, della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Al riguardo, il termine originariamente fissato dal comma 495 della norma in esame, per usufruire delle deroghe funzionali all’assunzione a tempo indeterminato, è stato prorogato al 31 marzo 2021.

Il Dipartimento della Funzione pubblica ha diffuso un apposito avviso, raccomandando il rispetto dell’articolo 24 del D.P.C.M. 2 marzo 2021: sono infatti consentite le prove selettive solo nei casi in cui il numero dei candidati partecipanti non sia superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, secondo quanto sancito dal protocollo adottato dal Dipartimento lo scorso 3 febbraio 2020. In conclusione, è richiamata la previsione del comma 292, articolo unico della Legge di Bilancio 2021, che ha previsto modalità semplificate di assunzione per le categorie di lavoratori sopra richiamati da inquadrare nei profili professionali delle aree per i quali non è richiesto un titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo.

>> CONSULTA L’AVVISO DEL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA