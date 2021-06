Questo articolo è stato letto 24 volte

Il percorso di riforma della PA: dall’Agenda per la Semplificazione del Recovery Plan

La semplificazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese – da sempre al centro dell’agenda politica del nostro Paese – ora più che mai rappresenta lo snodo strategico per attuare con successo le azioni previste dal PNRR (Recovery Plan).

Sarà questo, pertanto, il tema affrontato dalla prima edizione del Forum “Cantiere Innovazione”, in programma nella giornata di martedì 6 luglio e diffuso in modalità streaming dalle ore 10:00 alle 13,30.

All’evento parteciperanno protagonisti di primo piano di Istituzioni pubbliche e Imprese, oltre ad autorevoli Esperti di estrazione accademica e professionale.

In particolare è previsto l’intervento di Renato Brunetta, Ministro per la Pubblica Amministrazione.

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione.

