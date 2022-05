Ricerca



Società in house: evoluzione e sviluppo anche alla luce del Recovery Plan

Si svolgerà nella giornata di mercoledì 25 maggio a Genova il convegno “Le società in house – Evoluzione e sviluppo anche alla luce del PNRR”. Organizzato dall’Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Genova, l’evento si svolgerà dalle ore 14,30 alle 17 presso il Centro Cultura Formazione e Attività Forensi del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova (via XII ottobre, 3).

Tra i relatori che analizzeranno i temi nel corso del pomeriggio segnaliamo: Avv. Matteo Campora (assessore ai trasporti e alla mobilità integrata del Comune di Genova), Avv. Prof. Pietro Picciocchi (assessore al Bilancio e Lavori pubblici), Avv. Daniela Anselmi, Avv. Andrea Mozzati e Avv. Federico Smerchinich.

Nell’occasione sarà presentato il volume edito da Maggioli “Le società in house – l’affidamento della pratica”, a cura di Daniela Anselmi, Federico Smerchinich e Chiara De Martino.

Agli avvocati partecipanti sono riconosciuti n. 2 crediti formativi.

>> Per tutte le informazioni integrative scrivere una mail a: convegni@anselmiassociati.com.

>> SCARICA LA LOCANDINA.

© RIPRODUZIONE RISERVATA