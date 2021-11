Questo articolo è stato letto 25 volte

Segretari comunali: come prepararsi al concorso pubblico

488 borsisti si contenderanno l’ammissione al corso concorso selettivo di formazione per l’iscrizione all’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali. Ai fini della partecipazione, il Ministero dell’Interno ha indetto un concorso pubblico per esami in cui saranno valutate integralmente le nozioni e competenze necessarie per assolvere a un ruolo centrale come quello del segretario, così da attendere al meglio alle funzioni di assistenza e collaborazione in cui si sostanzia lo svolgimento delle relative mansioni. Proprio per garantire la migliore preparazione possibile in vista della prova in discorso, Maggioli Editore propone l’apposita guida per la preparazione “Concorso Segretario comunale 448 Borsisti per 345 posti“, firmata da Riccardo Narducci.

Il manuale si concentra sui diversi compiti e oneri che incombono sul segretario, primaria figura di riferimento nell’Ente locale chiamato a esercitare una funzione direzionale di vertice e dotato di rilevanti attribuzioni nell’ambito dell’anticorruzione e della trasparenza. L’opera, inoltre, dedica ampio spazio agli aspetti più innovativi dell’azione amministrativa, spaziando dalla transizione al digitale e all’attuazione del PNRR. Non è infatti possibile ricoprire adeguatamente tale posizione senza una formazione specifica incentrata su solide fondamenta giuridiche e significative capacità manageriali, nonché su elementi esperienziali e sull’apertura a nuovi orizzonti operativi. A tal fine, la Guida si compone di 69 parti e assicura integrale completezza della trattazione grazie al contributo dei più prestigiosi Autori nel campo delle autonomie locali: disamina delle funzioni che costituiscono le attribuzioni dei Comuni, regole giuridiche, strumenti finanziari ad hoc e regole organizzative; è così assicurata ai concorrenti una conoscenza approfondita di ogni attività che impegnerà il segretario comunale nel suo ruolo di vertice dell’Ente locale.

>> CLICCA QUI PER ACQUISTARE LA GUIDA.

