SDA Bocconi apre le iscrizioni su master e corsi di perfezionamento post-laurea per la Pubblica Amministrazione

SDA Bocconi School of Management, al 5° posto in Europa secondo lo European B-School Ranking 2021 di Financial Times, ha aperto le iscrizioni per i suoi corsi post-laurea rivolti a studenti e manager che intendano specializzarsi sui temi dell’amministrazione pubblica. L’iniziativa fa seguito a un protocollo d’intesa siglato tra l’Università Bocconi e il Ministro per la Pubblica Amministrazione On. Renato Brunetta, in base al quale SDA Bocconi School of Management, che erogherà i corsi, riconosce uno sconto pari al 30% della quota di iscrizione fino a un massimo annuale di 1.000 iscritti sui corsi executive e 200 iscritti per i corsi Master e di perfezionamento. L’agevolazione è valida per i prossimi due anni.

I percorsi formativi coinvolti sono:

– Corso di Perfezionamento in Management delle Amministrazioni Pubbliche (MAP) in partenza il 6 luglio 2022, scadenza iscrizioni 7 giugno 2022.

– Executive Master in Management delle Amministrazioni Pubbliche (EMMAP) in partenza il 6 luglio 2022, scadenza iscrizioni 7 giugno 2022.

– Executive Master in Management of International Organizations (EMMIO), in partenza il 12 ottobre 2022, scadenza iscrizioni 30 luglio 2022.

– Corsi di formazione e alta formazione previsti nell’ambito dell’offerta formativa executive di SDA Bocconi School of Management dedicata all’amministrazione pubblica, denominata “Government Academy”.

Per essere ammessi ai corsi executive è necessario essere in possesso di un diploma di laurea o un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale; per i corsi di perfezionamento e Master è richiesto rispettivamente un diploma di laurea o laurea magistrale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo

