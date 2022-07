Ricerca



Riparto risorse in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas

Segnaliamo il comunicato del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali) del 26 luglio 2022, n. 2 recante “Criteri e modalità di riparto dell’incremento del fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l’anno 2022, da destinare, per 200 milioni di euro in favore dei Comuni e per 50 milioni di euro in favore delle Città metropolitane e delle Province, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas”.

>> CONSULTA IL COMUNICATO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA