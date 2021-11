Questo articolo è stato letto 8 volte

Ricerca



Recovery Plan: maggiore spazio per le Città metropolitane e nuovo lustro alla figura del sindaco

Durante il coordinamento delle Città metropolitane presieduto dai sindaci Antonio Decaro, presidente dell’ANCI e Dario Nardella, coordinatore delle città metropolitane per l’ANCI, si è deciso il programma di attuazione delle proposte illustrate nel corso dell’Assemblea Nazionale appena terminata, in particolare per quanto attiene al PNRR e alla relativa necessità dei Comuni di ottenere una riduzione dei passaggi formali e burocratici del Piano.

Tra i vari aspetti affrontati, emergono le richieste per ulteriori semplificazioni, nonché lo sblocco del turno over per il personale delle Città metropolitane, visione condivisa peraltro anche dal titolare di Palazzo Vidoni Renato Brunetta. Secondo i sindaci, non si potrà garantire la corretta attuazione delle opere senza la diffusione di strumenti tecnologici idonei, considerato il numero eccezionale di cantieri da inaugurare in un ristretto arco di tempo. A tal fine, non si potrà rinunciare alle nuove procedure di assunzione a tempo determinato, per le quali dovrà però essere operata una razionalizzazione coerente che assicuri il coordinamento delle procedure straordinarie con quelle ordinarie. Infine i sindaci hanno rilanciato le proposte dell’ANCI in materia di ineleggibilità e sul limite del mandato dei sindaci, nonché sulle responsabilità in materia di abuso di ufficio per gli Amministratori locali. Resta il limite dell’incandidabilità al Parlamento per i sindaci nonché il tetto al numero dei mandati: l’assemblea ha manifestato il suo scontento per la disparità di trattamento, definita illogica e incostituzionale e tale da intaccare l’immagine pubblica del sindaco in una fase in cui, data la straordinaria mole di responsabilità, sarebbe piuttosto necessario legittimarne il ruolo di fronte alla comunità. Per approfondire queste considerazioni e trovare una soluzione comune, i sindaci metropolitani chiederanno un incontro al presidente del Consiglio Mario Draghi.

********

CORSO ONLINE IN DIRETTA PNRR – Gli Enti Locali nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: ruolo, risorse, rendicontazione e controllo

Istruzioni operative

Corso on-line in diretta a cura di Sonia Caffù e Giorgio Centurelli

Martedì 30 novembre 2021, ore 9-12

© RIPRODUZIONE RISERVATA