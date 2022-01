Questo articolo è stato letto 126 volte

Recovery Plan: il bando del Ministero della Cultura per i borghi storici

Il bando per la valorizzazione dell’attrattività dei Borghi storici è finalizzato, a promuovere progetti per la rigenerazione, valorizzazione e gestione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli centri italiani, contribuendo alla rivitalizzazione sociale ed economica, al rilancio occupazionale e al contrasto dello spopolamento. Un obiettivo sfidante ma che può produrre grandi risultati, unendo competenze e risorse. Proprio su questo importante tema Maggioli Cultura organizza un webinar gratuito dedicato nello specifico ai Piccoli Comuni: il focus sarà posizionato sull’approfondimento del bando del Ministero della Cultura dedicato alle opportunità derivanti dal Recovery Plan per i borghi storici italiani.

>> Leggi anche Recovery Plan: alcuni chiarimenti in merito all’Avviso per la rigenerazione dei piccoli borghi.

In questo senso infatti, nell’ambito delle opportunità inerenti al settore della Cultura e del Turismo che presenta il Recovery Plan (PNRR), il bando di interesse è volto a sviluppare e promuovere l’attrattività dei Borghi storici italiani, si prevedono, infatti, progetti in almeno 229 borghi.

>> IL BANDO E LA SCHEDA RIEPILOGATIVA.

Il webinar si terrà giovedì 27 gennaio dalle ore 15 alle 16 in diretta attraverso la piattaforma GotoWebinar, e verranno approfonditi e chiariti i seguenti punti:

contesto progettuale e ruolo degli Enti locali nell’ambito del PNRR.

finalità dell’avviso (scopo e linee d’intervento).

interventi finanziabili e costi ammissibili.

soggetti richiedenti e attuatori ammissibili.

agevolazioni concedibili e vincoli di finanziabilità.

modalità di presentazione e documentazione progettuale.

ammissibilità, criteri e modalità di valutazione delle proposte.

Gli interventi dei due relatori, Gianfranco De Gregorio, esperto in progettazione comunitaria, e di Gianluca Bellucci, professionista del settore culturale, saranno diretti e concisi, al fine di segnalare le opportunità del bando per i Comuni, sia in fase preliminare che operativa, lasciando spazio a domande ed approfondimenti.

CORSO ON-LINE IN DIRETTA A PARTECIPAZIONE GRATUITA PNRR, il bando del Ministero della Cultura per i borghi storici

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 15.00 – 16.00

Giovedì 27 gennaio 2022 ore 15.00 – 16.00

Relatori: GIANFRANCO DI GREGORIO e GIANLUCA BELLUCCI



