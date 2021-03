Questo articolo è stato letto 7 volte

Pubblicato in forma sintetica il “Protocollo ITACA a Scala Urbana”

ITACA, l’Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, ha pubblicato la nuova versione, in forma sintetica, del “Protocollo ITACA a Scala Urbana”, il documento rivolto a progettisti e pianificatori in servizio presso gli Enti pubblici e agli operatori coinvolti nello sviluppo o nella trasformazione di aree urbane. Tale strumento potrà essere impiegato sia in fase di progetto, per definire le prestazioni di riferimento, nonché come strumento di supporto alla decisone, in fase di realizzazione, per verificare il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, e in fase di esercizio, per consentire il monitoraggio del livello di sostenibilità complessivo.

>> IL “PROTOCOLLO ITACA A SCALA URBANA“.

