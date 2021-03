Questo articolo è stato letto 23 volte

Pronto lo schema per la relazione dell’organo di revisione sul rendiconto 2020

È stato pubblicato il format della Relazione dell’organo di revisione sul rendiconto della gestione, ad opera, come di consueto, del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. La relazione così delineata implica il rispetto della disciplina in materia di ordinamento finanziario e contabile definita dal TUEL. Al riguardo, l’organo di revisione può avvalersi dei principi di vigilanza e controllo emanati dal Consiglio Nazionale.

La presente edizione è impreziosita dalle indicazioni provenienti dalla Corte dei conti in in ordine al Questionario ex art. 1, co. 166 e ss., l. 266/2005. Lo schema di relazione, composto da un testo Word correlato da tabelle in formato Excel editabili, include le norme emanate fino alla data di pubblicazione e presenta una specifica sezione dedicata agli effetti della pandemia sulla gestione finanziaria 2020, concentrandosi sui controlli che spettano al revisore. Tale organo, unico responsabile verso i destinatari del documento, potrà partire dal format per lo sviluppo della relazione e della documentazione prodotta nell’ambito dell’attività di vigilanza e controllo.

