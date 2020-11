Questo articolo è stato letto 22 volte

Privacy: la gestione dei dati personali in situazioni di emergenza Coronavirus

Lo stato di emergenza derivante dalla pandemia di Coronavirus, ha condotto le Pubbliche Amministrazioni a ripensarsi ed adottare ulteriori misure per la gestione delle attività istituzionali rafforzando la piena conformità al Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) e al d.lgs n. 196/2003.

Per approfondire le tematiche relative alle modalità organizzative e gestionali relative al lavoro agile nella Pubblica Amministrazione in questo periodo molto particolare, Formazione Maggioli presenta il corso online gratuito in diretta Privacy: la gestione dei dati personali in situazioni di emergenza sanitaria – Il ruolo dell’RPD, lo smart working e i data breach. Il corso online, attraverso i docenti Gloriamaria Paci e Luca di Leo, intende fornire indicazioni sulle corrette modalità operative per l’adozione di procedure, regolamenti e quanto deve essere messo in atto per garantire la protezione dei dati personali di tutti gli interessati al trattamento dati della Pubblica Amministrazione, salvaguardando diritti e libertà degli stessi.

Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti ai docenti. Il corso si terrà online venerdì 27 novembre 2020 dalle ore 11 alle ore 12. La partecipazione al corso è gratuita previa iscrizione online.

Ecco chi sono i destinatari del corso online: responsabili Privacy di Pubbliche Amministrazione e loro collaboratori, responsabili di sistemi informativi di Pubbliche Amministrazioni, responsabili Risorse umane di pubbliche amministrazioni, segretari comunali, addetti alla segreteria generale di Pubblica Amministrazione.

