Privacy: a breve i controlli previsti dal piano semestrale del Garante

Assumono estrema rilevanza in materia di privacy le sanzioni e gli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679. In particolare, durante il 2021 saranno svolti i controlli previsti nel Piano semestrale dell’Autorità Garante, mediante la collaborazione del nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza. In soccorso delle Pubbliche Amministrazioni che dovranno affrontare tale incombenza è stato predisposto un corso formativo online, previsto per la fine di marzo.

Le sanzioni

Gli Enti pubblici, in quanto titolari di trattamenti dati, potranno essere sottoposti a ispezione. È bene dunque precisare i parametri che governano l’attuazione dell’apparato sanzionatorio, quali ad esempio la platea dei soggetti coinvolti nella violazione, la pervasività delle condotte, la durata della violazione e le condizioni economiche del Titolare del trattamento dati. Le sanzioni, già comminate a diversi Enti pubblici, possono arrivare fino a un massimo di 20 milioni di euro, e non va dimenticato il diritto di chiunque a ottenere il risarcimento del danno subito, ogni qual volta vi sia stata una violazione delle disposizioni del GDPR da parte del titolare o del responsabile del trattamento.

Il corso

Assicurare il buon esito della verifica ispettiva, mediante l’individuazione dei punti deboli della propria organizzazione e la successiva predisposizione di misure di adeguamento, è l’obiettivo dell’apposito corso online, presentato da Formazione Maggioli e intitolato “Come affrontare la visita ispettiva del Garante privacy presso una Pubblica Amministrazione”, in programma martedì 23 marzo 2021 dalle ore 15.00 alle 16.00. La simulazione della verifica ispettiva si concentrerà sui principali aspetti oggetto della verifica e sui criteri di giudizio di conformità alla normativa, per poi illustrare le conseguenze in caso di mancata conformità. La partecipazione all’evento è gratuita, mentre la gestione dello stesso sarà affidata alla Dott.ssa Gloriamaria Paci, Presidente dell’Associazione Protezione diritti e libertà privacy, pubblicista, docente e consulente privacy nel settore pubblico e privato nonché RPDP per diversi enti, e al Dott. Luca di Leo, a sua volta consulente, pubblicista, docente e RPDP.

