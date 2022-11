Ricerca



PNRR: un piano in tre azioni per supportare gli Enti locali nell’accesso ai finanziamenti

Supportare gli Enti locali della Lombardia e delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola nell’accesso alle opportunità di sviluppo territoriale offerte dal PNRR e da altre fonti di finanziamento nazionali ed europee.

Questo l’obiettivo del Piano di interventi per rafforzare la capacità di progettazione degli Enti locali e aiutarli a cogliere e gestire in maniera efficace le diverse opportunità di finanziamento che si stanno presentando, messo a punto da Fondazione Cariplo e da ANCI Lombardia.

Il Piano nel dettaglio

Il piano si articola su tre linee di azione: un bando per la realizzazione di studi/progetti di fattibilità da candidare su bandi PNRR, un servizio di assistenza attivato e gestito in collaborazione con ANCI Lombardia per fornire supporto agli Enti Locali e un ulteriore strumento (avviso pubblico) finalizzato al cofinanziamento di progetti di sistema, già beneficiari di fondi del PNRR e ritenuti strategici dalla Fondazione.

La presentazione degli interventi

L’intero piano di intervento e i suoi strumenti attuativi saranno illustrati in una Presentazione in diretta streaming lunedì 21 novembre alle ore 16. Parteciperanno alla presentazione: Giovanni Fosti, presidente di Fondazione Cariplo, Mauro Guerra, presidente di ANCI Lombardia, Pier Attilio Superti, Vice Segretario Generale Regione Lombardia, Andrea Rebaglio, Fondazione Cariplo, Maurizio Cabras, ANCI Lombardia, Giovanmaria Flocchini, sindaco di Pertica Alta.

