La gestione del personale degli Enti territoriali: il 4 marzo un convegno per evidenziare i tratti salienti della nuova disciplina

Le novità introdotte dal legislatore e dalla contrattazione in materia di personale degli Enti territoriali richiedono una riflessione attenta e approfondita, alla luce delle notevoli questioni applicative e interpretative sollevate. È dunque un’occasione imperdibile il convegno “La gestione del personale degli enti territoriali. Le recenti innovazioni tra norma e contratto”, in programma il 4 marzo alle ore 10, in cui saranno analizzati i molteplici aspetti del quadro normativo vigente, così da fornire alla platea di interessati, a qualsiasi titolo, tanto nozioni teoriche fondamentali quanto soluzioni pratiche di immediata utilità.

Il convegno si svolgerà in diretta streaming sulle piattaforme social dell’Università Mercatorum (Youtube, Facebook), nonché all’interno del sito istituzionale. Gli interventi saranno strutturati in modo da esaminare, di volta in volta, aspetti diversi della disciplina: parteciperanno Antonio Naddeo, presidente dell’ARAN, Guido Carpani, dirigente generale della Presidenza del Consiglio dei ministri e già capo di Gabinetto del ministro della Funzione Pubblica, Giampiero Pizziconi, professore di Contabilità pubblica presso l’Università Mecatorum, Paola Sabella, segretario generale della Camera di commercio di Messina, Pasquale Monea, segretario generale della Città metropolitana di Firenze e Domenico Gagliotti, magistrato presso il TAR Calabria. Nel corso del convegno sarà presentato il volume “Rapporto di lavoro e gestione del personale in Regioni, Enti locali, Camere di commercio e Società a partecipazione pubblica“, Maggioli Editore, a cura di Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo e Marco Mordenti.

>> LA LOCANDINA DEL CONVEGNO.

Rapporto di lavoro e gestione del personale Pasquale Monea, Giampiero Pizziconi, Massimo Cristallo, Marco Mordenti (a cura di) , 2020, Maggioli Editore Il testo, alla sua IV edizione, rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti in materia di personale che ha approfondito numerosi aspetti relativi al tema delle risorse umane nella pubblica amministrazione, sia sul piano strettamente giuridico, sia sul piano di una corretta...



