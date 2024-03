Ricerca



Nuovo Decreto PNRR: la nota sintetica dell’ANCI

È stata pubblicata la nota sintetica ANCI relativa al nuovo Decreto PNRR (decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – PNRR”).

La nota sintetica

Come si può leggere in sede di premessa alla nota, “il provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2024 e ora trasmesso in prima lettura alla Camera dei deputati per l’avvio dell’iter parlamentare (AC 1752) di conversione in legge, accoglie molte richieste e proposte che ANCI ha avanzato. Certamente, ulteriori aggiustamenti dovranno essere apportati nell’esame parlamentare, esame su cui chiederemo la massima attenzione da parte di tutte le forze politiche. Ci sono ancora domande inevase, pensiamo alla sofferenza dei Comuni di minor dimensione in materia di personale su cui gravano vincoli inaccettabili e le risorse sono insufficienti, soprattutto per il personale tecnico, anche alla luce delle massicce assunzioni previste, invece, anche nel decreto legge in esame, nei Ministeri o altre istituzioni centrali”.

Con una copertura finanziaria di 10 miliardi, il decreto si rivolge principalmente ai Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni che stanno affrontando notevoli difficoltà, in particolare per quanto riguarda il personale tecnico, aggravate da vincoli stringenti e risorse insufficienti. Il provvedimento risponde a molte delle richieste e delle proposte avanzate dall’ANCI, benché permangano alcune questioni critiche ancora da risolvere”.

I dubbi dell’ANCI

Il testo prevede misure significative per accelerare e semplificare la realizzazione degli interventi del PNRR, garantendo la continuità delle regole giuridiche applicate finora. Tra le disposizioni più rilevanti si evidenziano l’aumento al 30% dell’anticipazione finanziaria per tutti gli interventi PNRR, il mantenimento delle regole derogatorie in materia di appalti e personale, e la conferma dell’utilizzo della piattaforma REGIS per la rendicontazione, con procedure semplificate per i progetti fuoriusciti dal PNRR.

Un altro aspetto di rilievo riguarda l’urgenza di un maggiore impegno da parte dei Ministeri per garantire procedure di pagamento più rapide e sicure, al fine di evitare ritardi che potrebbero mettere in serio pericolo sia i Comuni sia l’intero sistema delle imprese coinvolte.

Tuttavia, nonostante l’approccio generalmente positivo del decreto, ANCI esprime profonda preoccupazione per la riduzione delle risorse finanziarie assegnate ai Comuni per il periodo post PNRR, a partire dal 2027. La riduzione quasi di 2 miliardi di euro destinati agli investimenti locali segna un passo indietro rispetto ai progressi fatti e mina la capacità di pianificazione e realizzazione degli investimenti a livello locale.

