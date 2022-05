Ricerca



Monitoraggio Recovery Plan: contributi ai Comuni per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile

Segnaliamo il testo del comunicato del Ministero dell’Interno (Dip. Affari Interni e Territoriali), 19 maggio 2022, n. 2 recante oggetto “Contributi ai Comuni per l’efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile ex articolo 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. PNRR. Monitoraggio”.

Come si può leggere all’interno del comunicato, con riferimento ai contributi di cui all’art. 1, comma 29 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (annualità 2020 e 2021) sarebbe “emerso che numerosi Comuni beneficiari abbiano utilizzato le risorse assegnate nei termini previsti dalla normativa di riferimento, ma non risultano presenti nel sistema BDAP-MOP in gestione al Ministero dell’economia e delle finanze alcuni dati necessari per la conclusione delle relative procedure. Pertanto, ai fini dell’erogazione delle risorse, è necessario che gli Enti locali interessati procedano tempestivamente all’aggiornamento della propria posizione sul sistema BDAP-MOP per le annualità 2020 e 2021, seguendo le istruzioni operative allegate al presente comunicato fornite dal servizio di assistenza BDAP-MOP”.

>> IL COMUNICATO INTEGRALE.

>> FOCUS RECOVERY PLAN.

