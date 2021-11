Questo articolo è stato letto 25 volte

Ricerca



Linee guida per l’accesso telematico ai servizi della PA: oneri e presupposti applicativi

L’adozione, da parte dell’Agenzia per l’Italia Digitale, delle “Linee guida per l’accesso telematico ai servizi della Pubblica Amministrazione“, comporta la necessità, per i pubblici uffici, di adeguarsi realizzando il Punto di accesso telematico e assicurando a un tempo le modalità di adesione delle PA che forniscono servizi in rete. Per consentire una migliore comprensione degli oneri che impone il documento, peraltro attuativo dell’articolo 64 bis del Codice dell’Amministrazione Digitale, PA Digitale Channel ha organizzato il webinar “Le nuove linee guida su APP IO: cosa cambia per la PA?“, in programma il 29 novembre 2021 dalle ore 9 alle 10.

>> CLICCA QUI PER MAGGIORI INFORMAZIONI.

Il corso affronta sistematicamente i contenuti delle linee guida destinati alle PA dotate del Punto di accesso telematico, ai gestori di identità digitale e al Gestore del Punto di accesso telematico, PagoPA S.p.a. Sarà inoltre approfondito il contesto normativo in cui si è sviluppata l’App IO, il relativo progetto nonché le modalità di adesione, per un ente, ai relativi servizi. Attraverso le funzionalità della piattaforma sarà possibile rivolgere quesiti al docente, Avv. Ernesto Belisario, esperto in diritto delle tecnologie e innovazione nella Pubblica Amministrazione nonché componente del tavolo permanente per l’innovazione e l’Agenda digitale italiana presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

>> CLICCA QUI PER ACCEDERE AL SERVIZIO.

>> SE NON SEI ABBONATO ALLA GAZZETTA: IL MODULO DI ABBONAMENTO.

© RIPRODUZIONE RISERVATA