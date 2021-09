Questo articolo è stato letto 72 volte

Le Linee guida AgID sui documenti informatici a breve obbligatorie: come attrezzarsi

Si avvicina il termine del 31 dicembre entro il quale le Amministrazioni dovranno tassativamente adottare le nuove Linee guida AgID riguardanti il documento informatico. La gestione dei processi di dematerializzazione, tuttavia, potrebbe presentare notevoli difficoltà per i responsabili degli uffici pubblici; per sopperire a ciò, Formazione Maggioli ha organizzato il corso “Gestione dei documenti informatici: cosa fare entro il 31 dicembre 2021“, in programma giovedì 14 ottobre 2021, dalle ore 9 alle ore 16.

Oltre alla trasmissione delle nozioni fondamentali e all’esposizione di metodologie e strumenti funzionali alla redazione di documenti informatici e firme elettroniche, durante il seminario sarà possibile approfondire le disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale riguardanti le fasi della formazione, della trasmissione e della conservazione del documento; sarà inoltre dedicata particolare attenzione al ruolo del responsabile della gestione e della conservazione documentale e agli aspetti giuridici e operativi. Superato l’aspetto riguardante l’impatto della normativa sui processi gestionali interni, la trattazione si sposterà sulle tematiche relative all’erogazione dei servizi ai cittadini e sulle novità introdotte dalle Linee guida, sia per quanto attiene all’adeguamento delle relative nomine, sia in merito alla redazione del manuale di gestione documentale e alla conformità degli strumenti utilizzati. La piattaforma consentirà di porre specifici quesiti o riflessioni al docente, Avv. Ernesto Belisario, cassazionista nonché uno dei massimi esperti italiani in materia di Amministrazione digitale e diritto delle tecnologie.

