Le indicazioni per la trasmissione delle delibere relative alle entrate tributarie degli Enti locali

Il Ministero dell’Economia ha elaborato una serie di indicazioni operative per gli obblighi di trasmissione delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli Enti locali. Per quanto concerne l’IMU, le delibere e i regolamenti, ai sensi del comma 767, articolo unico della legge 160/2019, devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre inserendo tale documentazione nel Portale del federalismo fiscale. Il MEF si occuperà poi della successiva pubblicazione nel sito istituzionale entro il 28 ottobre 2021; questo adempimento costituisce condizione di efficacia degli atti, con la conseguenza che, in assenza, si applicano aliquote e regolamenti vigenti nell’anno 2020. Ai fini della pubblicazione della delibera di approvazione, anche per l’anno 2021, il Comune dovrà inserire nel Portale il testo dell’atto, e non il prospetto delle aliquote, il cui modello dovrà essere approvato con provvedimento apposito del MEF.

L’inserimento nel Portale è previsto anche per le delibere di approvazione delle tariffe e i regolamenti della TARI, ai sensi dell’articolo 13, comma 5-ter del d.l. n. 201/2011, sempre entro il 14 ottobre 2021, a cui seguirà la diffusione da parte del MEF entro il 28 ottobre: anche in questo caso è condizione di efficacia. La delibera di approvazione del solo piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani non è ricompresa tra gli atti cui deve tassativamente accedere il MEF, in quanto la delibera non reca la determinazione delle tariffe dell’entrata tributaria bensì ne costituisce un presupposto. Qualora però il Comune voglia assicurare pubblicità informativa alla delibera, allora il MEF potrà procedere senza intralcio alla promozione tramite il sito istituzionale, a condizione che sia inserito l’allegato recante il piano economico finanziario.

