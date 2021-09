Questo articolo è stato letto 43 volte

Le indicazioni del Garante Privacy in materia di sicurezza dei siti istituzionali

I siti istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni sono obbligati a rispettare i criteri di conformità dettati dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. In quest’ottica, il Garante per la privacy ha elaborato e emanato in data 10 luglio le Linee guida sui cookie e altri strumenti di tracciamento, documento fondamentale per l’assolvimento degli obblighi dettati dalla legge.

Proprio per consentire una migliore comprensione e dimestichezza delle indicazioni operative delineate in sede di Linee guida, PA Digitale Channel, il canale di informazione online dedicato alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, ha organizzato il webinar “L’adeguamento delle Pubbliche Amministrazioni alle Linee guida sui cookie“, in programma lunedì 6 settembre dalle ore 9 alle 10. Obiettivo del corso è offrire un’immediata ricostruzione del quadro normativo in materia, soprattutto per quanto attiene alle basi giuridiche e alle modalità di acquisizione del consenso. Saranno inoltre illustrate le modalità di gestione dei rapporti con interessati e fornitori più favorevoli per le PA, così da supportare i titolari del trattamento nel processo di adeguamento, da completare, tassativamente, entro il 9 gennaio 2022. La piattaforma consente di porre domande e quesiti direttamente al docente, l’Avv. Ernesto Belisario, uno dei massimi esperti in diritto delle tecnologie e innovazione nella P.A.

