Questo articolo è stato letto 174 volte

Ricerca



La PA del futuro, tra ricambio e digitalizzazione

La formazione del personale pubblico è al centro della nuova stagione di cambiamenti che sta per travolgere la Pubblica Amministrazione. Lo ha sancito a più riprese il premier Draghi, inserendo il tema al centro del “Patto per l’Innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale“, gli ha fatto eco il ministro per la PA Renato Brunetta, promettendo investimenti essenziali a favore del pubblico impiego. Il percorso per giungere finalmente a quest’evoluzione tanto annunciata quanto necessaria è stato decritto da Gianni Dominici in un suo recente articolo per Il Sole 24 Ore.

Le assunzioni

L’apparato amministrativo del paese non può fare a meno di un rinnovamento profondo, rischiando altrimenti di non riuscire a sfruttare a dovere i fondi provenienti da Next Generation UE. L’unica soluzione percorribile è investire effettivamente negli individui che attueranno le politiche decise a livello centrale, assumendo nuove risorse senza perdere tempo e implementando finalmente le relative procedure concorsuali. Infatti, nelle Amministrazioni italiane si stenta a favorire il ricambio, anche a causa di una serie di provvedimenti succedutisi nel corso degli ultimi 10 anni che hanno soffocato la capacità assunzionale degli uffici pubblici. Oggi, purtroppo, “l’Italia spende appena 48 euro l’anno per la formazione per ciascun dipendente, con una media di appena 1,02 giorni di formazione l’anno a persona. Solo il 38% del personale pubblico ha un titolo universitario.” Lo sblocco dei concorsi, in questo caso, potrà rivelarsi addirittura salvifico: “solo per le procedure già iniziate, si parla di un numero di posti compreso tra 40.000 ad 100.000 unità.” Tuttavia, il sistema delle assunzioni dev’essere parametrato al fabbisogno della singola Amministrazione. Il Piano, al riguardo, individua tre pilastri su cui focalizzare le energie: “digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale.”

Le nuove competenze

Dal futuro dipendente pubblico si pretenderà capacità di interfacciarsi con le nuove tecnologie e un bagaglio di esperienze tali da renderlo in grado di adattarsi alla conformazione agile della prestazione lavorativa, sempre meno ancorata al vecchio topòs della scrivania e dell’ufficio. Servono inoltre “competenze di project management e di team work, si richiedono capacità comunicativa e relazionale”. Ma la vera sfida è coinvolgere professionisti “in grado di portare avanti un approccio improntato sulla soluzione dei problemi, sul pensiero critico e creativo. Profili che sappiano gestire gli imprevisti e pensare out of the box” intuendo al volo “quando è il momento di disubbidire alle procedure e agli adempimenti per raggiungere al meglio gli obiettivi e sostenere il cambiamento.” Se riusciremo a rinverdire i nostri uffici mediante una nuova leva di impiegati realmente performanti, la prima grande sfida per l’immediato futuro sarà vinta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA