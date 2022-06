Ricerca



La gestione del rischio cibernetico nella Pubblica Amministrazione

Le norme internazionali e le buone pratiche di settore evidenziano sempre più la necessità di partire da una corretta analisi del rischio per poter sviluppare ed attuare un impianto coerente ed adeguato di misure per la cybersecurity, anche nella Pubblica Amministrazione. Come segnalato anche da OpenPolis nelle scorse settimane infatti, il settore più colpito da cyber attacchi è stato quello della Pubblica Amministrazione (198 episodi nel solo 2021), seguito dai fornitori di servizi digitali (152 attacchi, senza dimenticare che un numero elevato di attacchi ha colpito anche il pubblico generale (151).

Per affrontare con ragionevole certezza e congrua preparazione questi importanti rischi, Formazione Maggioli presenta il corso online in diretta intitolato “La gestione del rischio cibernetico nella Pubblica Amministrazione – Un approccio metodologico: analisi delle vulnerabilità, gestione delle minacce e focus sulle Misure Minime AgID”.

Il corso, condotto dal docente Corrado Giustozzi (esperto di sicurezza cibernetica presso l’AgID per lo sviluppo del CERT della PA), illustra i principi fondamentali di un corretto processo di analisi e gestione del rischio cibernetico, facendo riferimento alla norma internazionale ISO 27005, per poi approfondire i requisiti di sicurezza previsti dalle “Misure Minime AgID”, tuttora vigenti per le Pubbliche Amministrazioni.

Il corso si svolgerà in diretta online martedì 28 giugno 2022, dalle ore 9 alle 13.00 e dalle 14 alle 16. Attraverso le apposite funzionalità della piattaforma sarà possibile porre domande e quesiti al docente.

I destinatari naturali del corso sono: amministratori e dirigenti di Amministrazioni e Società Pubbliche, ma anche aziende informatiche e liberi professionisti interessati alla materia.

