Internet Governance Forum 2021 di nuovo promosso dal sistema camerale

Prenderanno il via il 9 novembre prossimo i lavori delle 3 giornate dell’Internet Governance Forum (IGF) Italia 2021 che termineranno l’11 novembre.

IGF è un processo globale, condotto sotto l’egida delle Nazioni Unite, promotore e facilitatore, che favorisce il confronto e il dibattitto tra tutte le parti interessate (stakeholders) permettendo di discutere, scambiare informazioni e condividere iniziative inerenti alla Governance di Internet.

L’obiettivo dell’IGF è di massimizzare le opportunità di dialogo e di scambio di idee tra tutti gli stakeholder su aspetti non solamente tecnici, ma anche economici e sociali della governance di Internet, creando così l’opportunità di condividere esperienze e identificare le questioni emergenti relative alla governance della Rete e portarle così all’attenzione dei rilevanti organismi governativi e non.

Questa edizione avrà fra i temi centrali Sud, Giovani e Digitale, con approfondimenti circa le competenze digitali richieste attualmente dal mondo del lavoro: si svolgerà in modalità ibrida, in presenza a Cosenza, presso il Salone Mancini della Camera di Commercio di Cosenza, e virtuale, con la partecipazione di autorevoli esponenti delle Istituzioni ed esperti del settore di rilievo nazionale e internazionale.

I professionisti che parteciperanno all’evento godranno anche dei crediti formativi. Infatti, vista l’importanza dell’evento, molti Ordini e Collegi professionali di alcune province calabresi hanno colto con molto interesse l’iniziativa e concesso i crediti formativi. Basta rivolgersi al proprio Ordine per avere notizia dei crediti riconosciuti.

Due sono le sessioni organizzate dal Sistema Camerale che prevedono, tra i tanti, gli interventi di:

• Renato Brunetta, Ministro della P.A.

• Roberto Viola, Direttore Generale Connect, Commissione Europea

• Luigi Fiorentino, Capo di Gabinetto del Ministero dell’Istruzione

>> IL PROGRAMMA È DISPONIBILE E IN CONTINUO AGGIORNAMENTO QUI.

>> CLICCA QUI PER REGISTRARTI ALL’EVENTO.

